Рафаэль Гросси о возможности обсуждения иранской ядерной программы в рамках COP29

Важна в целом тема глобального ядерного вопроса, а Иран - это стратегический вопрос, который мы будем обсуждать с их представителями в Тегеране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в рамках COP29 в Баку.

"Мы видимся постоянно. Мы встречались в Нью-Йорке, особенно на высоком уровне. Но на этот раз в Тегеране я встречусь с президентом, министром иностранных дел и другими официальными лицами. Это очень важный момент", - сказал он.

По его словам, вопросы геополитики и изменения климата взаимосвязаны. Решения, которые принимаются, тесно связаны с выбором каждой страны. Таким образом, вопрос безопасности и энергетики стал значимым фактором.

"Теперь, я думаю, энергетика также имеет аспект безопасности. Мы не можем это игнорировать, не можем это отодвинуть на второй план", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.