COP for Hope: Азербайджан на высоком уровне подготовился к COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал директор Иранской федерации промышленного экспорта энергии (FIEEI) Хамидрза Салехи.

Как сказал Trend директор Федерации, Азербайджан на высоком уровне подготовился к COP29.

Он также отметил, что частный сектор Ирана заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в защите окружающей среды.

"Необходим обмен опытом, можно извлечь выгоду из достижений и опыта как Азербайджана, так и Ирана в этой области. Неправительственные организации могут совместно предпринимать шаги по защите окружающей среды", - сказал Салехи.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.