COP for Hope: COP29 принесет ценный опыт всем странам

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал глава комиссии по инвестициям и финансированию Палаты торговли, промышленности, месторождений и сельского хозяйства Ирана Фаршид Шокреходаи.

Выразив радость о проведении в Азербайджане такого крупного мероприятия, как COP29, он заявил Trend, что полученный здесь опыт может способствовать развитию региона.

"Изменение климата - одна из тех проблем, которые не имеют границ. Например, когда в регионе песчаная буря, от нее страдают все страны региона. Таким образом, развитие регионального сотрудничества может помочь решить проблемы, связанные с изменением климата", - отметил он.

Шокреходаи выразил надежду, что COP29 поможет Азербайджану быстро продолжить свой путь развития.

Напомним, вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.