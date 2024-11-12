COP for Hope: COP29 принесет ценный опыт всем странам - Фаршид Шокреходаи
Источник: Агентство международной информации Trend
АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.
Нашим очередным собеседником стал глава комиссии по инвестициям и финансированию Палаты торговли, промышленности, месторождений и сельского хозяйства Ирана Фаршид Шокреходаи.
Выразив радость о проведении в Азербайджане такого крупного мероприятия, как COP29, он заявил Trend, что полученный здесь опыт может способствовать развитию региона.
"Изменение климата - одна из тех проблем, которые не имеют границ. Например, когда в регионе песчаная буря, от нее страдают все страны региона. Таким образом, развитие регионального сотрудничества может помочь решить проблемы, связанные с изменением климата", - отметил он.
Шокреходаи выразил надежду, что COP29 поможет Азербайджану быстро продолжить свой путь развития.
Напомним, вчера стартовала 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.
Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.
Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.
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