Узбекистан о планах по поставкам "зеленой" энергии в ЕС

В ближайшие дни мы подпишем соглашение о поставках экологически чистой энергии в Европу.

Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая с национальным заявлением на конференции COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Вместе с соседними странами мы приступили к реализации региональной климатической стратегии. В ближайшие дни мы подпишем многостороннее соглашение о поставках экологически чистой энергии в Европейский союз", - сказал он.

По словам Президента, главная цель Узбекистана в рамках Парижского соглашения - не допустить опережающего повышения температуры в регионе и удержать ее в пределах 1,5 градуса в этом столетии.

"В этой связи мы активно проводим масштабные реформы в Узбекистане для достижения углеродной нейтральности. Мы поставили перед собой цель сократить выбросы парниковых газов на 35 процентов к 2030 году. Мы готовы продлить это обязательство до 2050 года. Мы увеличим долю зеленой энергии до 40 процентов", - добавил Мирзоев.