К 2030 г. ЕС планирует сократить использование ГФУ на 95%

Уже к 2030 году ЕС планирует сократить использование гидрофторуглеродов (ГФУ) на 95 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал комиссар Европейского союза по климатической деятельности Вопке Хукстра в ходе саммита COP29 по метану и парниковым газам.

"Мы недавно приняли европейское регулирование по метану. Это первый нормативный акт, регулирующий выбросы метана, принятый в этом году. Мы устанавливаем требования и инструменты для прозрачности, которые помогут предоставить точную и открытую информацию о покупке ископаемого топлива в ближайшие годы. Международная обсерватория выбросов метана является важным партнёром в этом вопросе", - сказал Хукстра.

По его словам, согласование стандартов сбора данных и прозрачности с другими крупными импортёрами также является ключевым.

"Примером этому служит наше тесное сотрудничество с Японской инициативой импортёров по сокращению выбросов метана, начатое всего месяц назад. Новое и более амбициозное регулирование ЕС вступило в силу в марте этого года, и мы планируем постепенный отказ от использования гидрофторуглеродов (ГФУ) к 2050 году. Уже к 2030 году мы планируем сократить использование ГФУ на 95%. Таким образом, мы перевыполним наши обязательства по ГФУ в рамках Кигалийской поправки при очень низких затратах. Мы настоятельно призываем все страны усилить свою политику по ГФУ. Если это будет сделано таким образом, что оборудование, использующее ГФУ, станет более энергоэффективным, то это будет выигрышной стратегией для всех нас", - добавил он.