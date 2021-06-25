"В Азербайджане к нам относились нормально, мы даже книги читали"

Один из переданных Азербайджаном Армении армянский военнослужащий рассказал СМИ об отношении к нему во время содержания в Баку, передает Day.Az.

"Отношение было нормальное, мы с другом даже читали книги", - рассказал Хачатрян в интервью армянским СМИ.

Эрик Хачатрян и его товарищи до задержания прятались в Гадруте.

"Мы были на крыше, они (азербайджанские военнослужащие - ред.) поднялись, увидели нас и задержали", - рассказал он.

Хачатрян сказал, что утром 12 июня ему сообщили о возвращении на родину. По его словам, все, с кем он общался, целы и невредимы, и находятся в Армении.

Напомним, что 12 июня 2021 года Армения передала Азербайджану карты минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. В обмен на эти документы Азербайджан, проявив гуманизм, согласился передать Армении 15 задержанных ранее армянских военнослужащих. Обмен произошел на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.