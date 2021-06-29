ОБСЕ продолжит поддерживать меры по укреплению доверия на Южном Кавказе.

Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Энн Линде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что передача Азербайджаном армянской стороне 15 задержанных армян в обмен на карты с месторасположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе - очень важный шаг по укреплению доверия в регионе.

По словам Линде, ОБСЕ продолжает принятие активных мер в направлении укрепления доверия: "В регионе действует мой спецпредставитель, который ведет очень активную деятельность и с которым я буквально на днях провела встречу. Также свою деятельность продолжает Минская группа ОБСЕ".

Действующий председатель ОБСЕ отметила, что ОБСЕ продолжит принимать меры по нахождению долгосрочного политического решения оставшихся актуальных вопросов в регионе.