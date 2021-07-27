Участвовавшим в разграблении недр Карабаха иностранным компаниям не уйти от ответственности

"Долгие годы иностранные компании незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники. Это - преступление, я уже высказывался по этому поводу, еще раз хочу сказать: у этих компаний два пути: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо - другая их альтернатива - вопрос будет решаться в правовой плоскости. Должен также сказать, что вся подготовительная работа уже завершается, проведен всесторонний анализ наших месторождений золота, незаконно эксплуатировавшихся иностранными компаниями и в Зангиланском, и в Кяльбаджарском районах. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они должны добровольно выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный Азербайджанскому государству, и после этого, только после этого они могут жить спокойно. Иначе деловая репутация этих компаний - они проводят операции и в других местах - очень сильно пострадает. Во всяком случае, мы уже открыто изложили свою позицию".

Из интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению

В соответствии с международным публичным правом международно-правовую ответственность за агрессию и оккупацию азербайджанских территорий несет Республика Армения, как субъект международного права. Компании, осуществлявшие незаконную предпринимательскую деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, не несут международно-правовую ответственность, поскольку не являются субъектами международного публичного права.

Однако, это не означает, что эти компании и работавшие в них лица не могут быть привлечены к ответственности за совершенные правонарушения на территории Азербайджана, сопровождаемые нарушением территориальной целостности нашей страны.

Прежде всего, необходимо определить круг физических лиц, осуществлявших незаконную деятельность на нашей территории, при этом проникших на территорию государства вопреки установленному азербайджанским законодательством порядку. Иначе говоря, определить лиц, нарушивших государственную границу Азербайджана, и добиться привлечения их к соответствующей юридической ответственности. При необходимости можно объявить их в международный розыск по линии Интерпола.

Далее. К вопросу ответственности самих компаний. В международном частном праве есть такое понятие, как "внедоговорные трансграничные обязательства". В отличие от договорных обязательств (которые имели место между Республикой Армения и соответствующей иностранной компанией, осуществлявшей деятельность на оккупированных территориях Азербайджана) возникновение внедоговорных обязательств не обусловлено соглашением между сторонами (договором). Они возникают на основании других юридических фактов. Среди них выделяются обязательства из причинения вреда, возникающие из неправомерных действий (деликтов) участников гражданских отношений. Эти обязательства принято в юриспруденции называть деликтными. К ним примыкают обязательства, возникающие из необоснованного обогащения, наступившего вследствие незаконной предпринимательской деятельности на ранее оккупированных Республикой Армения территориях Азербайджанской Республики. Был нарушен суверенитет Азербайджана, его право собственности. Любая деятельность иностранных компаний на территории Азербайджана без его ведома и разрешения является незаконной и влечет правовые последствия.

В соответствии с международным частным правом, обязательства, возникающие вследствие безосновательного обогащения, подчиняются праву страны, где обогащение имело место. У этих компаний единственный выход - воспользоваться великодушным предложением Президента Ильхама Алиева и возместить нанесенный Азербайджану ущерб.

В противном случае Азербайджанская Республика, в лице своих соответствующих органов, должна обратиться в этой связи, с учетом юрисдикции, в соответствующие арбитражные органы для привлечения этих компаний к гражданско-правовой ответственности и возмещения вреда, причиненного их деятельностью Азербайджану и его народу.

К сказанному нужно добавить, что все эти действия должны сопровождаться соответствующей дипломатической и информационной поддержкой. Образно говоря, у всех виновных (компаний и их сотрудников), участвовавших в разграблении азербайджанских богатств, должна "гореть земля под ногами".

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР