Азербайджан и Россия завершили 2020 год в экономическом плане с незначительным падением показателей, что было естественно в год очень активного развития пандемии коронавируса (COVID-19). Двусторонние экономические отношения выдержали это испытание, оставшись в весьма хорошем состоянии.

Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Бочарников, передает Day.Az.

Он отметил, что на этом фоне подготовка экономических проектов продолжалась.

"По результатам прошедшей половины 2021 года можно говорить о том, что товарооборот растет. Не могу предсказать цифры, которые будут по итогам года, но мне кажется, что мы должны выйти как минимум на успешный уровень 2019 года - до трех миллиардов долларов США. Надеюсь, что в текущем году мы достигнем этого рубежа", - сказал Михаил Бочарников.

Он добавил, что у Азербайджана с Россией - большая экономическая повестка, которая обеспечивается и направляется заседаниями межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству. Принимаются конкретные планы, и в текущем году состоялось заседание комиссии, которая определила ведущие направления.

"На данный момент мы можем говорить о целом ряде конкретных проектов, реализацию которых, возможно, увидим в текущем году. Во-первых, уже начал действовать завод по сборке автомобилей "ГАЗ" в Гаджигабульском промышленном квартале. Во-вторых, мы надеемся, что до конца года, возможно, в этом же промквартале начнется сборка сельскохозяйственных комбайнов, которые будет производить концерн "Ростсельхозмаш", - сказал посол.

Михаил Бочарников отметил, что Россия рассчитывает на продолжение взаимодействия с Азербайджаном по сборке последних моделей грузовых автомобилей "КАМАЗ". Также он сообщил, что на стадии завершения находится проект по созданию сервисного вертолетного центра в Пираллахинской промышленной зоне.

По словам дипломата, есть целый ряд проектов, которые непосредственно касаются азербайджано-российского сотрудничества, и следует учесть, что 2021 год - это период, когда после завершения Второй Карабахской войны при участии Азербайджана, Армении и России заработал трехсторонний формат комиссий по экономическим вопросам в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров этих государств.

"Первоочередные цели, которые ставит перед собой межправкомиссия - это способствование разблокированию и созданию транспортно-логистических маршрутов в регионе. Если они снова заработают, то от этого выиграют все страны региона и это будет способствовать экономическому развитию между ними", - подчеркнул посол РФ в Азербайджане.

Михаил Бочарников заключил, что российские компании очень рассчитывают на то, что найдут возможность применения своих знаний, капиталов и инвестиций в восстановлении Карабаха, которым сейчас вплотную занимается азербайджанское государство. Составляются программы по реконструкции и восстановлению этих территорий, и Россия, представленная компаниями, заинтересована принять в этом участие.