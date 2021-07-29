У работающих на армян Попова и Скабеевой нашли недвижимость на сотни миллионов

В Москве найдена недвижимость общей стоимостью более 300 миллионов рублей, принадлежащая ведущим ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой и ее мужу Евгению Попову, передает Day.Az со ссылкой на Медузу.

Выяснилось, что в апреле 2015 года супружеская пара купила 105-метровую квартиру на улице Верхняя Масловка с видом на Петровский парк (выписка из реестра недвижимости). Квартира оценена в 45 миллионов рублей.

В ноябре 2020 года Скабеева и Попов купили 170-метровую квартиру в элитном жилом комплексе "ВТБ Арена Парк" на Ленинградском проспекте, расположенном недалеко от первого жилья (выписка). Согласно плану квартиры, в ней три спальни, четыре санузла, гостиная, холл и кухня. Недвижимость вместе с отделкой оценена в 130 миллионов рублей.

В этом же жилом комплексе в июне 2019 года Скабеева и Попов стали собственниками нежилого помещения с отдельным входом на первом этаже (выписка). Площадь помещения составляет 180 квадратных метров, а его цена - 130 миллионов рублей.

Отмечается, что ни Попов, ни Скабеева никогда не занимались бизнесом и у них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале "Россия 1". В 2020 году издание The Insider сообщало, что Ольга Скабеева зарабатывает 12,8 миллиона рублей в год, а ее муж Евгений Попов - 12,9 миллиона рублей.