Армения всегда предавала Россию и не считала своим союзником

Россия и Республика Армения - союзники. Азербайджан и Российская Федерация говорят об отношениях высокого стратегического партнерства. По мнению армянской стороны, именно эти азербайджано-российские отношения не позволяют Армении, находящейся во враждебных отношениях со всеми окружающими ее государствами, в полной степени извлечь желаемую выгоду из российско-армянских союзнических связей.

Как следствие этого - сущностное стремление армянской стороны разрушить, или, по крайней мере, нанести возможный ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном.

Но в этих межгосударственных отношениях существуют "небольшие изъяны", которые не позволяют полностью реализовать их возможности. При союзнических армяно-российских отношениях существует фактор Пашиняна, пришедшего к власти в результате реализации соросовского проекта. Его изначальная задача - развернуть вектор Республики Армения на коллективный Запад, чем, собственно, Пашинян начал заниматься изначально. Нанес удар ОДКБ, парализовав ее работу практически на год, начал преследовать армянских проводников российской политики на Южном Кавказе, в том числе организаторов карабахского конфликта.

В армяно-российских интересах присутствует и другой изъян - это перманентное предательство армянами российских интересов. Причем этот фактор является постоянно присутствующим в этих отношениях. Российская история и современность обладают многочисленными свидетельствами этого предательства со стороны народа, который, собственно, является российским проектом. В конце ХIХ - начале ХХ веков российское самодержавие получает свидетельства армянского вероломства. Так, в 1882 году царь Александр III принимает решительные меры против армянского национализма и дает соответствующее указание министру внутренних дел Толстому (кстати, предку печально известного российского телеведущего, армянофила Петра Толстого). В рамках этих мер в 1885 году было закрыто 160 армянских приходских школ. В конце 1880-х годов распоряжением правительства почти все армяне были уволены с высоких государственных должностей в России. В марте 1889 года вышел царский Указ об исключении истории и географии Армении из школьных учебных планов.

Чуть позже, в 1897 году, Царский наместник на Кавказе, князь Григорий Сергеевич Голицын обратил внимание царя на опасную тенденцию. Речь шла о том, что в Тифлисе и Баку армяне захватили всю власть, а "армянская церковь способствует революционизированию местного населения". "...С самого начала ХХ века армяне все настойчивее стали предъявлять претензии на "свои" земли и обосновывать воссоздание на них армянского государства. Естественно, что все это возмущало автохтонов - азербайджанцев, грузин, курдов и других, - предки которых не знали, кто такие эти армяне". Цитата взята из изданной в Вильнюсе Институтом науковедения книги Альгимантаса Лекиса "Переселение народов на Кавказе ХХ в.".

Вследствие этого в 1902 году российский царь Николай II издал Указы о конфискации имущества армянской церкви и о закрытии армянских школ, а также о полном отстранении армян от участия в городских выборах.

А когда в 1903 году российские власти взяли под контроль (наложили секвестр) имущество Эчмиадзина, каталикос Мкртыч публично проклял царствующий дом Российской империи. Русская Православная Церковь предала армянскую церковь анафеме.

В отместку в октябре 1903 года член армянской террористической организации "Гнчак" тяжело ранил князя Голицына. Получивший кинжальные удары в голову, он вскоре скончался. По ходившим тогда слухам, террористы вынесли решение обезглавить князя и выставить его голову на Иреванской площади в Тифлисе.

Несмотря на все эти меры, армяне продолжали борьбу с царским самодержавием. Накануне Первой русской революции во многих армянских церквях и приходах по всему Кавказу были обнаружены тайники оружия, боеприпасов, нелегальные типографии. Царское самодержавие поняло, что так называемые "стихийные" волнения на Кавказе управляются из-за рубежа и осуществляются они через армянские организации, главным образом, через армянскую партию "Дашнакцутюн". Сказанное, а также череда покушений армянских террористов на государственных чиновников вынудила Николая II запретить деятельность партии "Дашнакцутюн" за систематическую подрывную деятельность.

Вспомним предательства армян во времена Второй мировой войны. Я уже говорил об этом, но, рискуя повториться, напомню. Еще в 1918 году в Тифлисе был создан "армяно-германский союз", которому Эдуард Абрамян, автор книги "Кавказцы в Абвере" пытается придать несколько "культурно-просветительский характер". Известно также сотрудничество с Германией группы армянских националистов "Азг" ("Нация"), которой руководили С.Бекзадян и Х.Арастакесян. С самого начала формирования НДСАП в ее ряды начали вступать группы армянской молодежи. Впоследствии были созданы молодежные нацистские и фашистские организации армян, действовавшие в Берлине, Мюнхене, Бухаресте, Софии и других городах. В Болгарии и Румынии были сформированы группы из армянских националистов-членов "Цегакрон" - организации, созданной Гарегином Нжде в 1934 году. Некоторые подразделения этой организации впоследствии вошли в состав специальных частей Абвера, в том числе в его особое соединение "Бранденбург".

15 декабря 1942 года при содействии Драстамата Канояна (Дро) был создан Армянский национальный совет (позднее - Армянский национальный комитет). Президентом комитет выбрал Арташеса Абегяна, заместителем - Абраама Гюльхаданяна.

До конца 1944 года ведомство Геббельса опубликовало еженедельник "Hajastan" ("Armenien") для армянских легионеров на армянском и немецком языках. Редактором сборника был этнический армянин Виген Шант, сын Левона Шанта. В этом же ведомстве в качестве дикторов радиопередач на немецком, французском, русском и армянском языках работало немало армян. Ничего из современности не напоминает?

В феврале 1944 года по приказу министра оккупированных восточных территорий Альфреда Розенберга был создан Объединенный армянский штаб под руководством Вартана Саркисяна. Эта структура координировала действия всех армянских воинских и разведывательных формирований Вермахта и Абвера.

Сегодня в Ереване, столице союзника России, стоит памятник нацистскому пособнику, а его идеология доминирует в обществе. Это ли не предательство по отношению к стране, которой Республика Армения обязана своим созданием и существованием.

И наконец, третий изъян - это то, что в России создается и существует мнение: Республика Армения - самый верный и надежный союзник России на Южном Кавказе. Начнем с того, что первый и второй изъяны уже разоблачают третий. Далее. Сегодня армянское лобби и российские СМИ под руководством армян разрушают Россию изнутри. Выполняя заказ определенных сил на разрушение российской идеологии, расчленение многонационального российского народа и, в конечном итоге, на развал России как государства, они также преследуют свои шкурные интересы, претендуя в случае развала на южные регионы России (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область и др.), которые усиленно заселяли и арменизировали все последние десятилетия. Этот процесс продолжается и приобретает сегодня более острый характер, приводящий к ущемлению прав коренного местного российского населения и, в первую очередь, казачества, в котором армянство видит серьезную силу, способную ему противостоять. Анализ ряда российских СМИ позволяет убедиться в этих процессах, которые отличаются слаженностью, синхронностью, свидетельствующими о наличии единого центра (по крайней мере, координации, если не управления).



В отношениях Азербайджана с Россией также имеет место ложный посыл российской стороны, что для сохранения Азербайджана в орбите России необходим силовой элемент в виде сегодняшнего присутствия российских "миротворческих сил" в Азербайджане либо какого-то другого фактора давления. Кроме того, растут опасения в связи с усилением влияния Турции на Южный Кавказ.

Остановимся на стремлении армян разрушить азербайджано-российские отношения. Ключевым в построении армянами конструкции, способной, по их мнению, разрушить эти отношения является турецкий фактор. Если мы обратим внимание, армяне даже в ходе 44-дневной войны и после нее, пытались на первый план выставить Турцию, как основного победителя в войне, будучи убежденными, что это послужит "красной тряпкой" для России. И на это они рассчитывали при всей очевидности того, что Турция оказала Азербайджану лишь важную и серьезную политическую поддержку, а оружие мы приобретали не только у Турции, но также и России, Израиля и других стран. Тем не менее, армянская пропаганда и по сегодняшний день талдычит про "турецкий фактор".

Другое направление армянских провокаций направлено на использование своего членства в ОДКБ. Стремление вовлечь эту региональную международную организацию в армяно-азербайджанский конфликт - давняя мечта армянства. Призывы к привлечению сил ОДКБ к конфликты раздавались также в апреле 2016 года. Активизировалась риторика с призывами к ОДКБ во время освободительной Отечественной войны азербайджанского народа. Но армяне убедились в очередной раз, что оккупированные азербайджанские территории никто не признает армянскими, а потому ситуация не позволяет привести силы ОДКБ в действие. Тогда армяне стали обстреливать азербайджанские территории, в том числе расположенные вдалеке от зоны боевых действий, с территории Республики Армения с расчетом, что ответы наших войск по огневым точкам на территории РА создадут правовые условия для вовлечения ОДКБ в конфликт. Однако очередное искажение сути договора не возымело действия на руководство организации и государства-участников. ОДКБ - структура, направленная на оборону стран-участников, но никак не на поддержку агрессии, чем занималась Республика Армения. В соответствии со ст. 1 Договора от 15 мая 1992 года "Государства-участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами". Государства, нарушившие это правило, естественно, не подпадают под действие этого договора. Республика Армения является таким государством, поэтому все попытки привлечь ОДКБ в ее конфликт с нами оказываются тщетными.

Попытки вовлечь ОДКБ в конфликт продолжились и после подписания Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, когда актуализировался вопрос делимитации и демаркации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджаном. Не осуществив этой работы, армянская сторона стала вопить о нарушении их границы со стороны Азербайджана и призывать на помощь ОДКБ. Абсурдность этой истерики была очевидна: невозможно нарушить границу, которая не делимитирована и не демаркирована. Поняв, что Россия и мировая общественность адекватно реагируют на ситуацию, армянство прекратило эту очередную истерику.

Мощным средством, работающим на подрыв азербайджано-российских отношений, а значит, вопреки интересам России, являются управляемые армянами либо проплачиваемые ими российские СМИ. Такие лица, как Симоньян, Габриэлянов, Багдасаров, Соловьев, Толстой, Мирзоян, Тигранян, Затулин, Жириновский и др., стали именами нарицательными, не делающие чести образу России. Они формируют ее отрицательный имидж за рубежом, и очевидно, что многие провалы во внешней политике РФ связаны с деятельностью этих и им подобных лиц. Российским СМИ требуется оздоровление, нужны силы, которые будут работать действительно в интересах России, позволят ей построить нормальные отношения с соседними народами, а не превращать их во врагов по примеру Республики Армения.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры Академии Государственного управления при Президенте АР