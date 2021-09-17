https://news.day.az/politics/1381123.html Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится в Агдаме - ФОТО
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится в Агдаме - ФОТО
Начался визит специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаара в Агдам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спецпредставитель ЕС воочию станет свидетелем учиненных армянами в период оккупации разрушений в Агдаме.
Тойво Клаара встретил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.
Эмин Гусейнов проинформировал гостя о зверствах, совершенных армянскими вандалами в Агдаме, а также о строительных работах, проводимых в городе после освобождения от оккупации.
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