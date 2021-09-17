Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу находится в Агдаме

Начался визит специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаара в Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спецпредставитель ЕС воочию станет свидетелем учиненных армянами в период оккупации разрушений в Агдаме.

Тойво Клаара встретил специальный представитель Президента Азербайджана по Агдаму Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов проинформировал гостя о зверствах, совершенных армянскими вандалами в Агдаме, а также о строительных работах, проводимых в городе после освобождения от оккупации.