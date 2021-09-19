Правительство Армении не работает на перспективу в реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на платформе Baku Network сказал известный публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета Роман Газенко.

"Что касается процесса делимитации и демаркации границ, все, что сейчас делает Армения в русле трехстороннего соглашения, в информационной войне, нацелено на поддержание внутреннего статуса действующей власти в Армении. Это не работа на перспективу", - отметил он.

Политтехнолог считает, что и поддержание реваншистских настроений после Карабахской войны и смена идеалов Великой Отечественной войны через Нжде и русофобия, которая на глазах становится основой армянской внутренней политики - все это делается исключительно ради удержания власти нынешнего премьера.

"На реваншистской волне им очень выгодно не то, чтобы им было лучше, а чтобы другим было хуже. Поэтому эта позиция латентного конфликта не служит интересам ни самой Армении, ни ее соседей. Перспективы у такой позиции нет. Если власть лишена представления о том, куда она ведет народ, озабочена исключительно поддержанием так называемого статического равновесия, то и весь ресурс используется только на это. Если не формулируется цель, то тогда власть не исполняет свои прямые обязанности. Единственная ключевая задача государства - это обеспечение будущего своего народа. Когда власть думает только о самой себе, то все способы хороши. Соответственно, это суицидальный сценарий для Армении как государства", - добавил Газенко.

Эксперт также затронул вопрос влияния армянского лобби в российских СМИ.

Он отметил, что у армянской диаспоры почти безграничные финансовые возможности: "Я предполагаю, что медиакомплекс может поддерживаться серьезнейшими финансовыми возможностями, в том числе здесь и абсолютное засилье армянской диаспоры в строительном комплексе РФ. В Москве сфера, начиная от бетонных асфальтовых заводов до ежегодного перекладывания плитки в одном и том же месте, находится под контролем армянской диаспоры. Фактически, процесс перекачивания федерального и муниципального бюджетов в сферу медийной войны более чем очевидный. Поэтому недооценивать эти возможности тоже нельзя".