Джейхун Байрамов о деятельности российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы были временно дислоцированы в Карабахском регионе Азербайджана на основании трехстороннего заявления и продолжают там свою деятельность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что миротворцы выполняют возложенные на них функции.

"Конечно, время от времени возникают какие-то вопросы, связанные в основном с присутствием армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе и незаконным посещением этих территорий.

В таких случаях вопрос поднимается и обсуждается как на уровне командования миротворцами, так и на других уровнях. Азербайджанская сторона привержена решению вопросов именно в этой плоскости", - сказал Байрамов.