Замгенсека ООН высоко оценила создание Молодежной сети Движения неприсоединения по инициативе Азербайджана

17 июня в Университете АDA состоялась встреча генерального директора отделения ООН в Женеве, заместителя генерального секретаря ООН Татьяны Валовой с представителями Молодежной сети Движения неприсоединения и студентами Университета АDА.

Как сообщает Day.Az всо ссылкой пресс-службу МИД Азербайджана, в своем выступлении Татьяна Валовая рассказала о многочисленных вызовах, стоящих перед современным миром, включая изменение климата, социальных и экономических вызовах, обострившихся в результате пандемии COVID-19, вопросах продовольственной безопасности и необходимости активизации усилий по реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития.

Отметив, что для решения глобальных проблем необходимы глобальные решения, генеральный директор подчеркнула важность многосторонней системы с участием государств, международных организаций, неправительственных организаций, научных кругов, частного сектора и гражданского общества. Говоря о важности участия молодежи в дискуссиях по решению глобальных проблем, Валовая высоко оценила создание по инициативе Азербайджана Молодежной сети Движения неприсоединения.

Мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.