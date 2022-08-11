https://news.day.az/politics/1486334.html МИД России о трехсторонних контактах по армяно-азербайджанской нормализации
МИД России о трехсторонних контактах по армяно-азербайджанской нормализации
До конца августа планируется организовать трехсторонние контакты на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"Как вы знаете, любые контакты на высшем уровне с участием Президента России комментируются в Администрации Президента. При этом в планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа", - отметил он.
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