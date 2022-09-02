Участие Президента Ильхама Алиева в международном форуме в Черноббио в качестве главного гостя еще раз подтверждает высокий авторитет главы государства в мире

Участие Президента Ильхама Алиева в 48-м Международном форуме в итальянском городе Черноббио в качестве главного гостя еще раз подтверждает, что Президент Азербайджана воспринимается в мире как авторитетный политический лидер.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по межпарламентским связям Азербайджан-Италия Солтан Мамедов.

Он подчеркнул, что внешнеполитическая стратегия, определенная Президентом Ильхамом Алиевым, является главным фактором, способствующим оценке азербайджанского государства как надежного партнера в системе международных отношений.

Мамедов отметил, что "Европейский дом - Амброзетти", имеющий почти 60-летнюю историю, считается одним из самых престижных мозговых центров Италии. Форум, проведенный этой организацией с целью обсуждения вопросов, имеющих особое значение для европейских, в том числе итальянских компаний, изучения идей и предложений, также вносит важный вклад в построение экономических партнерских отношений в глобальном масштабе.

"Президент Азербайджана принял участие в этом престижном форуме по приглашению Президента Италии Серджо Маттареллы, председателя Совета министров Италии Марио Драги и мозгового центра "Европейский дом - Амброзетти". Это, с одной стороны, еще раз подтверждает заинтересованность Италии в развитии отношений с Азербайджаном, а с другой стороны, вовлечение в обсуждение вопросов глобального значения демонстрирует оценку нашей страны как одного из важных партнеров в системе международных отношений, а также в региональном масштабе", - сказал депутат.

По его словам, политика страны, проводимая в последние годы на фоне геополитических изменений регионального и глобального масштаба, попыток формирования нового мирового порядка, привела к еще большему укреплению доверия к Азербайджану.

Азербайджан выступает с инициативами, которые служат обеспечению мира, безопасности, экономического благополучия на Южном Кавказе, вносит огромный вклад в энергетическую безопасность Европы, играет активную роль в глобально значимых экономических проектах, имеющих непосредственную связь с регионом. Параллельно с этим укрепляется экономика страны, расширяются ее возможности. Все это положительно сказывается и на международном авторитете Азербайджана, сказал Мамедов.

Он отметил, что лидерские качества, авторитет Президента Азербайджана являются важными факторами, позволяющими более надежно защищать национальные интересы страны. Именно благодаря мудрой политике Президента Ильхама Алиева растет интерес к Азербайджану не только крупных компаний, государств, но и авторитетных мозговых центров. Новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе после второй Карабахской войны, полное изменение формата безопасности в регионе также играют серьезную роль в повышении этого интереса.