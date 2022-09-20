Армения препятствует мирным процессам и спровоцировала столкновения

12-14 сентября Армения, осуществляя диверсии и нападения на Азербайджан, спровоцировала столкновения, а также факт нарушения Арменией достигнутого в течение нескольких часов предварительного соглашения о прекращении огня, что привело к дополнительным потерям.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Республики Армения Араратом Мирзояном.

"Азербайджан не заинтересован в дестабилизации ситуации в регионе как сторона, проводящая в регионе широкомасштабные восстановительные работы и размещающая там бывших вынужденных переселенцев. Баку, несмотря на тяжелые последствия оккупации международно-признанных территорий Азербайджана в течение 30 лет, выдвинул предложение о подписании мирного договора сразу после 44-дневной Отечественной войны и последовательно выступает с инициативами в этом направлении. Несмотря на усилия Азербайджана по нормализации отношений с Арменией, открытию коммуникаций, делимитации и демаркации границ, а также в гуманитарном направлении, Армения препятствует процессам, грубо нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних заявлений", - сказал Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана еще раз подчеркнул готовность к срочным переговорам лидеров по обеспечению устойчивого мира в соответствии с трехсторонними заявлениями и результатами брюссельской встречи.