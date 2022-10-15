Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как сообщают зарубежные СМИ, в Гааге идет судебный процесс над 89-летним Фелисьеном Кабугой - бизнесменом из Руанды, обвиняемым в финансировании вооруженных отрядов и политических организаций, которые несут ответственность за геноцид в Руанде в 1994 году. Тогда, по разным оценкам, погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Жертвами геноцида были представители народа тутси, составлявшего 15 процентов населения Руанды. Кабуга скрывался от правосудия более 20 лет. Его арестовали в 2020 году недалеко от Парижа.

Кабуга не бегал с автоматом и лично не убивал, но он способствовал пропаганде. Которая в конечном итоге привела к массовому кровопролитию. Он был основателем и главным спонсором пропагандистской радиостанции "Свободное радио и телевидение тысячи холмов", которая быстро завоевала популярность среди молодежи.

Сотрудниками радиостанции были исключительно представители хуту (85 процентов населения Руанды), а ее информационная политика заключалась в разжигании ненависти к тутси. Радио транслировало человеконенавистнические сообщения, сравнивало тутси с тараканами, возбуждало агрессию. Международные судебные инстанции считают деятельность этой радиостанции одной из главных причин геноцида. В своих передачах оно подстрекало к ненависти и убийствам.

Одним словом, сколько не бегай, от правосудия не убежишь.

Читая эту новость, невозможно отделаться от некоего ощущения дежавю, как будто нечто подобное где-то уже происходило, и где-то неподалеку, не на другом континенте, а гораздо ближе. С той лишь разницей, что аналог преступника-пропагандиста Кабуги пока на свободе... Ну да, конечно же, севернее от нас, в средней полосе России действует некое подобие руандийской токсичной радиостанции. Только это не радиостанция, а целая медиагруппа с оптимистичным названием "Россия сегодня". Возглавляет ее Кабуга в юбке - Маргарита Симоньян. RT только по легенде производитель объективной беспристрастной информации, а на самом деле это мощная пропагандистская машина, оказывающая негативное влияние на умы россиян и, в первую очередь молодежи. Пропаганда, распространяемая симоньяновскими медиа-продуктами, возбуждает ненависть к другим народам и странам, нагнетает национальную рознь, одурманивает умы молодежи ложными постулатами. Чем это заканчивается, можно видеть на примере не только Руанды.

Та же "историческая родина" Симоньян превратилась в агрессивное, пропитанное ненавистью образование, которое и государством то не назовешь. Конечно, не одна RT работает над превращением армянского народа в коллективного монстра. В армянской антиазербайджанской и антитурецкой пропагандистской машине много винтиков и колесиков, но у Симоньян свое, особое место, потому что ее пропаганда направлена не столько на армянские умы (с ними есть кому поработать), сколько на возбуждение ненависти к Азербайджану и азербайджанцами в более широких массах.

К сожалению, приходится признавать, что эта пропаганда в некоторой степени достигла успеха. Десять лет симоньяновская RT льет в уши россиян с экранов телевизоров, мониторов компьютеров и телефонов потоки бессовестной лжи, дискредитируя Азербайджан и его действия, унижая человеческое достоинство и выставляя наш народ в самом неприглядном свете. А в определенные периоды, когда того требует "армянская идентичность", пропаганда становится и вовсе агрессивной и сопровождается призывами к насилию. Марго, наверное, считает, что делается это тонко и политично, но на самом деле и мотивы, и методы - все налицо. Руандийский изверг Кабуга тоже не указывал напрямую пойти и вырезать триста тысяч детей тутси, но это в конечном итоге было сделано, потому что возбужденные озверевшие массы поняли его правильно.

Так же правильно понимают армяне и по разным причинам сочувствующие им стороны то, что говорят пропагандисты, работающие под чутким руководством Маргариты Симоньян. У пропаганды ненависти есть свои технологии, и армянство владеет ими на высшем уровне. Благодаря этим технологиям Армения сегодня стала мононациональной страной. Этнические чистки и массовые убийства по национальному признаку для армянских националистов не проблема. Усилиями пропаганды, начатой задолго до Марго и продолжаемой ею сегодня со всем усердием, сознание армянского народа извращено и преступления кажутся подвигами.

Пусть сегодня антиазербайджанская пропаганда в российском эфире и остановлена, Симоньян находит пути для выполнения долга перед "исторической родиной", воздействуя на армянские умы посредством соцсетей и подталкивая своими твитами и постами соплеменников к преступным действиям.

Армянские националисты за последние десятилетия совершили преступлений на многотомное уголовное дело, которое с каждым днем растет. На Гаагский суд, конечно, надежды мало, но и в самом российском законодательстве есть достаточно статей, по которым Марго может отправиться далеко и надолго.

В любом случае, Фелисьен Кабуга должен сниться Симоньян по ночам.