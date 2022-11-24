Военные атташе в Азербайджане осмотрят заминированную армянами территорию в Лачине

Военные атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, отправились из города Шуша в Лачин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, делегация, участвующая в визите, организованном министерством обороны Азербайджана, проведет осмотр территории, заминированной армянскими вооруженными формированиями на высоте Сарыбаба в Лачинском районе.

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