https://news.day.az/politics/1514914.html Скончался азербайджанский военнослужащий - ФОТО
Скончался азербайджанский военнослужащий - ФОТО
Подтверждаем информацию о смерти военнослужащего азербайджанской армии рядового Мирзазаде Нураддина Бурхан оглу в результате несчастного случая, произошедшего по неосторожности.
Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.
"По данному факту проводится расследование. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.
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