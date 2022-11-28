Скончался азербайджанский военнослужащий

Подтверждаем информацию о смерти военнослужащего азербайджанской армии рядового Мирзазаде Нураддина Бурхан оглу в результате несчастного случая, произошедшего по неосторожности.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

"По данному факту проводится расследование. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего", - говорится в сообщении.