В Бакинской Музыкальной Академии состоялась презентация новой книги Теймура Атаева

30 ноября 2022 г., в рамках проводимой в Бакинской Музыкальной Академии имени Узеира Гаджибейли II Международной научно-практической конференции "Диалог музыкальных культур Востока и Запада", прошла презентация нового труда известного азербайджанского ученого, постоянного автора портала Day.Az Теймура Атаева "Последние произведения Дмитрия Шостаковича: осмысление жизненного пути".

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился ректор Академии, профессор Фархад Бадалбейли. Вслед за чем проректор Музыкальной Академии Нармина Гулиева предоставила слово Т. Атаеву, предварительно обратив внимание на то, что, не будучи музыкантом и музыковедом, автор не раз обращался в своих исследованиях к музыкальной тематике, в частности, рассматривал фигуры таких выдающихся представителей искусства, как Узеир Гаджибейли, Феликс Мендельсон, Франгиз Али-заде; его перу принадлежат неординарный подход к теме "суфизм и музыка", а также глубокие материалы о джазовых титанах.

Поблагодарив руководство Бакинской Музыкальной Академии за предоставленную возможность презентовать свой труд в стенах столь величественного храма культуры, Теймур Атаев назвал символичным, что это происходит в рамках знаковой конференции о диалоге музыкальных культур Востока и Запада. В своем выступлении автор рассказал о том, как родилась идея книги и по какой причине его заинтересовали непосредственно последние произведения знаменитого Дмитрия Шостаковича. Он отметил, что попытался раскрыть внутренний мир Д. Шостаковича, пережившего ряд драматических периодов советской эпохи, и выявить духовные составляющие его таланта, чтобы выяснить, насколько комфортной для творчества была повседневная жизнь композитора, что двигало им при написании бессмертных произведений, какие музыкальные символы и знаки он применял. В свете чего были использованы документальные источники, в которых переданы мысли самого композитора и свидетельства близко знавших его людей

Выступившие следом заведующая кафедрой истории музыки, профессор Ульвия Иманова и доцент этой же кафедры Инна Пазычева проанализировали авторский взгляд на творчество блестящего музыканта. Как они отметили, труд представляет особый интерес по причине глубокого подхода Т. Атаева к жизнедеятельности Д. Шостаковича, обращению им внимания на многие нюансы, которые ранее не особо затрагивались музыковедами. В то же время было подчеркнуто, что авторский стиль изложения - свободный, не ангажированный. И это позволяет с интересом следить за повествованием. Также было отмечено, что хотя Т. Атаев не является профессиональным специалистом в области музыкального искусства, о многих сторонах освещаемого он рассуждает как музыковед, не отказываясь от присущего ему стиля изложения - досконального взгляда на излагаемое.

Т. Атаев поблагодарил выступивших за столь внимательное прочтение его книги и высокую оценку произведения, выразив признательность Нармине Гулиевой за организацию презентации.

Книга, изданная в Санкт-Петербурге (СУПЕР Издательство) предназначена как для профессиональных музыкальных критиков, исследователей творчества Д. Шостаковича, историков искусства, студентов музыкальных факультетов, так и для широкого круга читателей.

Вступительное слово к произведению написал дирижер Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли Мустафа Мехмандаров.