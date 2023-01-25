Нед Прайс о нормализации азербайджано-армянских отношений

США продолжают участвовать в непосредственных обсуждениях с Арменией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал на пресс-конференции представитель Госдепа США Нед Прайс.

Он сказал, что Вашингтон продолжает участвовать как в трехстороннем, так и в многостороннем форматах для достижения устойчивого мира: "Мы продолжаем участвовать в прямых дискуссиях с Арменией и Азербайджаном. Мы делаем это на двусторонней основе, делаем это с нашими партнерами, через многосторонние институты. Мы делали это несколько раз в прошлом году в трехстороннем порядке. Мы будем делать все, что наиболее эффективно для решения этих очень проблемных вопросов. Мы по-прежнему привержены нашей поддержке прочного мира".