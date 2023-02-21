https://news.day.az/politics/1540175.html Учения азербайджанского спецназа в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Учения азербайджанского спецназа в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
В Отдельной общевойсковой армии при участии подразделений специального назначения были проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых действий в сильные морозы".
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, учения с привлечением подразделений были проведены с целью высокопрофессионального проведения боевых действий и спасательных мероприятий в зимних условиях при сильных морозах, совершенствования знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в чрезвычайных условиях.
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