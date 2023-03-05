Сегодняшний инцидент подтверждает необходимость продвижения мирных переговоров между Баку и Ереваном

Сегодняшний инцидент на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу еще раз подтверждает необходимость продвижения в переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, передает Day.Az.

"Инцидент, который привел к человеческим жертвам, подчеркивает настоятельную необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира", - сказал он.

Клаар также отметил, что уже находится в Баку и рассчитывает на предметные встречи с руководством Азербайджана для продвижения мирного процесса после встреч в Мюнхене.

Отметим, что по данным минобороны Азербайджана, армянская сторона в очередной раз совершила провокацию.

В министерстве сообщили, что поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки поступившей информации подразделениями Азербайджанской Армии была предпринята попытка задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате перестрелки есть погибшие и раненые с обеих сторон.