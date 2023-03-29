Джейхун Байрамов об отношениях Израиля и Азербайджана

Последние 30 лет отношения между Израилем и Азербайджаном развивались в различных сферах.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.

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