https://news.day.az/politics/1550568.html Джейхун Байрамов об отношениях Израиля и Азербайджана
Джейхун Байрамов об отношениях Израиля и Азербайджана
Последние 30 лет отношения между Израилем и Азербайджаном развивались в различных сферах.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с заявлением для прессы после встречи со своим израильским коллегой Эли Коэном.
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