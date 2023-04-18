Азербайджан и Израиль укрепляют экономические связи и региональное влияние

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

За последние три десятилетия дружественные межгосударственные отношения между Азербайджаном и Израилем достигли уровня стратегического альянса, основанного на взаимопонимании по большинству международных вопросов. Были созданы прочные связи, начиная со сферы обороны и завершая энергетическим сектором. Сегодня две страны прилагают все усилия для того, чтобы вывести торговлю и сотрудничество в различных областях на качественно новый уровень.

В ноябре 2022 года Баку объявил об историческом решении открыть посольство Азербайджана в Тель-Авиве. Решение об открытии дипломатической миссии отражает глубину отношений между двумя странами и является результатом усилий по наведению прочных дипломатических мостов.

Предстоящий визит министра иностранных дел Израиля Эли Коэна в Азербайджан, который запланирован на 18-19 апреля, является еще одним доказательством стремительно развивающихся двусторонних отношений.

Товарооборот Азербайджана с Израилем в январе-феврале 2023 года составил 334,1 миллиона долларов, что на 26,36 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля страны в общем товарообороте Азербайджана составила 4,66 процента. При этом, по словам посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика, ожидается, что товарооборот между Азербайджаном и Израилем в этом году удвоится.

Одной из сфер с высоким потенциалом развития является высокотехнологичная промышленность. В июле 2022 года Азербайджанская инвестиционная компания и израильская компания OurCrowd, ведущая глобальная платформа краудфандинга капитала, подписали инвестиционное соглашение. В феврале этого года министерство экономики Азербайджана объявило, что с азербайджанской стороны уже осуществлены первые инвестиции в размере 1 миллиона долларов, в частности, в израильский стартап LARGIX, который специализируется на разработке промышленных продуктов.

Азербайджано-израильское партнерство в сфере инноваций и IT обладает огромным потенциалом и будет расширяться в дальнейшем в рамках совместных проектов, направленных на создание стартап-экосистем, развитие специализированных инкубационных центров и технопарков, кибербезопасность и многое другое.

Сотрудничество в энергетической сфере между двумя странами является еще одной основой успешного развития отношений. Израиль уже покрывает треть своей потребности в нефти ее импортом из Азербайджана. Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR), обладающая огромным опытом в нефтегазовой отрасли, может внести огромный вклад в развитие этой сферы в Израиле.

Естественно, сотрудничество в области зеленой энергетики является одним из важнейших направлений, на расширении которого обе страны сосредоточат свое внимание в ближайшие годы. Получив огромный опыт в области возобновляемых источников энергии, Израиль неоднократно выражал свою готовность принять участие в реализации проектов зеленой энергетики в Карабахе или в других частях Азербайджана.

На данный момент, по последним данным, около 10-15 израильских компаний уже подали заявки на участие в проектах в Карабахе через посольство Израиля в Азербайджане. Фактическое число компаний, желающих внести свой вклад в восстановление освобожденных земель Азербайджана, еще выше. В этом отношении Израилю есть что предложить в нескольких областях, помимо зеленой энергетики, таких как управление водными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение, инновации или "умные города".

Еще одной очень перспективной и быстро развивающейся сферой двустороннего сотрудничества является сельское хозяйство. Уже есть несколько проектов, которые находятся на стадии реализации с израильским частным сельскохозяйственным сектором, которые включают проект по хранению зерна и сферу животноводства, проекты в связи с молочными фермами, выращивание орхидей и многое другое. Недавно прошедший в Баку Азербайджано-Израильский инновационный форум по теме "Сельское хозяйство и образование" является еще одним подтверждением того, насколько это сотрудничество важно для обеих стран. Благодаря своим инновационным технологиям Израиль внесет свой вклад в увеличение сельскохозяйственного производства и экспорта Азербайджана.

Действительно, обе страны давно стали крупнейшими игроками в своих регионах. Несмотря на то, что географически Азербайджан и Израиль не так близки, обе страны смогли установить такие прочные и успешные связи, которые порой установить не под силу ближайшим соседям. В настоящее время Азербайджан находится на переднем крае, когда речь заходит о таких глобальных проблемах, как транспортное сообщение или энергетическая безопасность. Вот где опыт и технологии Израиля жизненно важны. Укрепляя двусторонние связи, две страны могут использовать новые возможности на благо всех стран региона в целом, открывая новые горизонты.