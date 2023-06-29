Генерал азербайджанского народа - памяти Арифа Гейдарова

"В день его [Арифа Гейдарова] смерти весь Азербайджан ввергся в траур... Я сам лично проводил его в последний путь, пронеся на своих плечах, как дорогого друга, брата... Он ушел из жизни в самый плодотворный период своей жизни, в самом расцвете сил, когда его опыт и возможности больше всего были нужны нашему народу, республике, нации..."

Гейдар Алиев

29 июня 2023 года исполняется 45 лет со дня гибели министра внутренних дел Азербайджана, генерала-лейтенанта Арифа Гейдарова.

В этот день, вспоминая этого легендарного государственного деятеля Азербайджана, представляем 14 малоизвестных фактов, раскрывающих суть его личности, неразрывно связанной с важным периодом общественно-политической истории Азербайджана. Документальные материалы, свидетельства и воспоминания современников, сослуживцев, друзей, родственников дают возможность воссоздать образ этого незаурядного человека, оставившего яркий след в истории своей страны.

1. В официальной биографии Арифа Назар оглу Гейдарова (28.06.1926 - 29.06.1978) местом его рождения указан Агдашский район. На самом деле он родился в Губадлинском районе, откуда происходит род Гейдаровых, но через месяц после рождения, в связи с назначением отца - Назара Гейдарова, семья переезжает в Агдашский район, где новорожденный и был зарегистрирован.

Попутно отметим, что современники вспоминают Назара Гейдар оглу Гейдарова как простого и предупредительного в общении человека. Его скромность, прожитые нелегкие годы, привычка обходиться малым, жизненный опыт и личное отношение к некоторым явлениям нового времени не позволяли ему пользоваться, к примеру, номенклатурными привилегиями (в разные годы Н.Гейдаров занимал высокие посты в структуре государственного управления, вплоть до председателя Президиума Верховного Совета АзССР в 1949 - 1954 г.г., а также был избран депутатом Верховного Совета СССР третьего созыва).

2. Трудовую деятельность будущий генерал Ариф Гейдаров начал в 14 лет. Во время летних каникул юноша работал чернорабочим, и не где-нибудь, а в тресте "Азизбековнефть", которым руководил его отец. Показательный факт: добираться до промыслов было тяжело, так как дорога была дальней, а с транспортом в то время было непросто. Но ехать на работу вместе с отцом в персональной машине ему было категорически запрещено: "Ты пока не заслужил такого права. Я советую тебе воспользоваться электричкой", - голос отца не допускал никаких возражений. Назар Гейдаров был сторонником строгого воспитания, считая, что любовь к труду и стремление быть полезным обществу надо прививать с детства.

3. Ариф Гейдаров был прекрасным спортсменом. Помимо обучения навыкам спецназовской подготовки, он активно занимался академической греблей. Популярность этого вида спорта в 50-е годы была столь велика, что академическая гребля была включена в программу I Спартакиады народов СССР 1956 года. Именно в этот период Ариф Гейдаров дважды становится чемпионом Азербайджана в разряде двойка распашная. Закономерен вопрос: почему с такими показательными успехами А.Гейдаров не остается в спорте, тем более, что уже с 1962 года стали проводиться и чемпионаты мира в этом виде спорта? Ответ на поверхности: видя пример отца, избравшего для себя путь служения родине, Ариф изначально ориентирует себя на определенные трудности, требующие особой выносливости. Занятия академической греблей, повышающие силу и выносливость, стали для него частью общей подготовки к своему предназначению.

Из воспоминаний Общенационального лидера Гейдара Алиева:

"Я познакомился с Арифом Гейдаровым в 1950 году, по возвращении в Азербайджан, в Баку. Наше знакомство за короткое время переросло в дружбу. С того времени до последней минуты его жизни меня с Арифом Гейдаровым связывали тесные узы, как по работе, так и в личной дружбе". (здесь и далее приводятся выдержки из Речи Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на юбилейном вечере, посвященном 70-летию видного государственного деятеля, генерала-лейтенанта Арифа Гейдарова (28 июня 1996 года).

4. В 1943 году, в 17 лет, Ариф Гейдаров едет в Москву, чтобы получить необходимое образование в разведшколе НКВД (1943-1944), где за неполный год он прошел весь институтский курс обучения, выучил в совершенстве фарси и немецкий язык, а в будущем овладел и английским. Предполагалось, что для прохождения службы он будет направлен на поля сражений с фашистской Германией, либо в Иран, где с сентября 1941-го года дислоцировались советские войска. Ариф Гейдаров вызвался добровольцем на фронт Второй мировой войны, и в декабре 1944-го года в возрасте 18-ти лет был направлен в Германию в составе разведывательных подразделений 1-го Украинского фронта. А после окончания войны на протяжении двух лет выполнял в Германии важную миссию по выявлению военных преступников, вражеской агентуры и поиску фашистских архивов.

5. Интересный факт: в сентябре 1944-го года в Иран был командирован Назар Гейдаров, которому было поручено руководить геологоразведочными работами в провинциях Мазандаран и Гилян. По некоторым данным, он также участвовал в создании Демократической Республики Азербайджан с центром в Тебризе.

6. Многие знают Арифа Гейдарова как министра внутренних дел Азербайджана (1970 - 1978), который внес значительный вклад в совершенствование деятельности органов правопорядка нашей страны. Но большую часть своей жизни, а именно 27 лет, Ариф Гейдаров отдал службе в разведывательных подразделениях КГБ СССР и Азербайджана, проработав в отделе разведки КГБ с 1949 по 1970 годы. За этот период в связи с определенными оперативными заданиями он неоднократно выезжал за рубеж.

7. А.Гейдаров лично освободил лидера Либерально-Демократической партии России В.Жириновского, который в бытность студентом находился на стажировке в Турции, где был арестован за коммунистическую пропаганду.

В интервью азербайджанским журналистам Жириновский не просто подтвердил этот факт, но и проявил осведомленность о последующей жизни и судьбе своего спасителя. Вероятно, если бы Ариф Гейдаров мог предположить будующю позицию Жириновского по отношению к азербайджанскому народу, то, безоговорочно, обеспечил бы этому радикальному политику пожизненное пребывание в турецкой тюрьме.

8. В 1967 году Ариф Назарович был командирован в Турцию в качестве заместителя резидента советской разведки под прикрытием консула посольства СССР. В его оперативные задачи входила вербовка дипломатов и сотрудников разведслужб США и Западной Европы. Следует особо отметить, что в указанный период Ариф Гейдаров работал не по "турецкой" линии, а по линии так называемого "главного противника".

9. 28 апреля 1968 года, в день празднования создания Азербайджанской ССР, на крыше посольства СССР в Анкаре рядом с привычным кумачовым флагом Страны Советов развевался второй флаг - красный с голубой полоской внизу (флаг советского Азербайджана). Наверное, это был первый и последний случай в дипломатической практике СССР, когда над посольством этой державы одновременно были водружены два флага. Этот факт был неожиданным даже для работников посольства, так как Ариф Гейдаров, нарушив существующий протокол, втайне от всех, поднял флаг своей родины в праздничный для нее день, подчеркнув тем самым значимость своей страны. Уладить этот инцидент он взялся сам, отправившись в турецкий МИД.

Из воспоминаний Президента Азербайджана Гейдара Алиева:

"... в 1969 году меня избрали руководителем Азербайджанской Республики. Чтобы осуществить возложенные на меня задачи, я произвел многие кадровые изменения. Мне были нужны верные кадры, духовно чистые люди. В то время, после июля 1969 года, я столкнулся со многими явлениями, беспокоившими наш народ, нашу республику, и я начал борьбу с этими негативными явлениями, с лицами, злоупотреблявшими своими должностями, со взяточниками, расхитителями народного имущества, нарушителями прав людей за счет своих должностных полномочий, вредителями нашей экономики, теми, кто пятнает нашу духовность... Для ведения этой работы, руководства отдельными областями, мне нужны были люди, отвечающие моим требованиям. Первым из них я выбрал Арифа Гейдарова".

10. А.Гейдаров в 1970-м году был отозван из Турции Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым в связи с назначением на должность министра внутренних дел Азербайджана. И хотя кадровый разведчик планировал продолжать свою службу в привычной для него сфере, он не счел возможным отказать лидеру Азербайджана, с которым его связывала совместная работа и многолетняя дружба;

Из воспоминаний Президента Азербайджана Гейдара Алиева:

"... В органах госбезопасности Ариф Гейдаров работал в сфере разведки, и в то время находился в Турции. Я пригласил его из Турции и предложил ему должность министра внутренних дел. Правда, особого интереса к этой работе он не проявил, но почувствовал, что мне здесь нужна помощь - эта область очень важная. Речь идет не о должности отдельных людей, а об общенародных принципах, интересах. Он согласился взять на себя эту обязанность. И после этого до последней минуты своей жизни верно служил на этой должности".

11. Ариф Гейдаров был назначен на должность министра в период острого противостояния двух могущественных структур СССР - МВД (во главе с генералом армии Н.Щелоковым) и КГБ (во главе с Ю.Андроповым). Обе организации в штыки принимали в свои ряды сотрудников из конкурирующей системы. Феномен Арифа Гейдарова состоял в том, что в силу своего оперативного опыта, высокого профессионализма, эрудиции и коммуникабельности, он пользовался огромным авторитетом в обоих ведомствах: умел быть убедительным, благодаря своей искренности и правдивости.

Так, в 1976 году в ГДР, во время приема, организованного в честь советской делегации, возглавляемой министром МВД СССР Н.Щелоковым, Арифу Гейдарову было поручено поднять тост. Блестяще владея немецким, он произнес проникновенную речь, растрогав присутствующих гостей. Щелоков был заинтригован реакцией слушателей и дал указание переводить ему речь Гейдарова, в которой, как оказалось, оратор с особым чувством говорил о советских солдатах, которые никогда не были оккупантами, боролись с фашизмом, а не с немецкой нацией, давшей миру много гениальных имен. По свидетельству очевидцев, услышав эти слова, сам Щелоков не смог сдержать выступившие на глазах слезы.

12. На основе сценария, написанного Арифом Гейдаровым, киностудией "Азербайджанфильм" в 1981 году был снят детективный фильм "Дополнительный след", посвященный актуальным проблемам времени и общества (режиссер-постановщик Ниджат Бекирзаде). Премьера фильма состоялась после смерти автора.

Попутно отметим, что любовь к литературе перешла Арифу Гейдарову от его отца, перу которого принадлежит исторически-документальная повесть "В горах Зангезура". В отцовском доме была большая библиотека. Любимым изданием юного Арифа была Большая Советская Энциклопедия, каждый том которой досконально прочитывался Арифом и только потом занимал свое место в книжном шкафу.

13. "Человек-легенда" - именно так вспоминают об Арифе Гейдарове все, кому суждено было с ним пересечься. Он всегда, на всех своих постах был просто Человеком, и это было самое главное. Из уст в уста передаются рассказы о деяниях этого уникального человека. Приведем лишь один из многочисленных:

На лестничной площадке МВД, неожиданно упав на колени перед Арифом Назаровичем, стала слезно просить спасти ее единственного сына незнакомая женщина. Охрана кинулась вывести несчастную, но властное "отставить!" остановило их.

Министр пригласил плачущую женщину в свой кабинет. Из ее рассказа он узнал, что зовут ее Наталья Ивановна Калашникова, живет она на острове "Артем", где и работает табельщицей на втором промысле "Артёмнефти". Одна воспитывает единственного сына, который оканчивает 10-й класс и мечтает поступить на юридический факультет университета.

Женщина рассказала волнующую историю: ее сына обвиняют в убийстве 17-летнего юноши, совершенном в тот день, когда ее мальчик был в городе на соревнованиях по баскетболу. Желание сына помочь следствию вызвало подозрение, и после допросов с пристрастием юноша, не выдержав двухдневных избиений, "сознался в содеянном" и подписал состряпанную бумагу "с моих слов записано верно".

Указание министра было выполнено тщательно, и через три дня юноша был освобожден, а всех виновных приказом министра уволили и лишили права работать в системе внутренних дел. Процесс над ними был громким и выявил не менее вопиющие факты их неправомерной деятельности.

Эпилог истории: спустя время, стало известно, что абитуриент Василий Калашников зачислен студентом вечернего отделения юрфака. На очное ему не хватило всего два балла...

13. Там, где свершилось добро, произошло и непоправимое зло...

Министр МВД, генерал-лейтенант Ариф Назар оглу Гейдаров был застрелен в своем рабочем кабинете 29 июня 1978 года.

Убийца не планировал лишать жизни Арифа Гейдарова. В записке, которую он оставил в приемной, были перечислены имена нескольких высокопоставленных сотрудников МВД Азербайджана. "Вас всех ждет смерть", - такими словами заканчивалась записка. Имени Арифа Гейдарова в ней не было.

Ворвавшись в кабинет министра, убийца (сотрудник милиции) выкрикнул ему "я пришел не за тобой!", и произвел выстрелы в находившегося там заместителя министра, генерала-майора С.Кязимова. Следователи, явившиеся на место преступления, зафиксировали наполовину выдвинутый ящик рабочего стола министра, в котором находился его табельный пистолет. Фронтовик и оперативник с многолетним стажем не мог поступить иначе - Ариф Гейдаров попытался спасти своего товарища по работе, но опоздал на доли секунды. Убийца, прекрасный стрелок, произвел роковой выстрел в министра, а потом покончил с собой. О происшествии незамедлительно доложили Общенациональному Лидеру Гейдару Алиеву. Он сразу же приехал в больницу, куда доставили тяжело раненного Арифа Гейдарова.

Через несколько часов в Баку из Москвы прилетела бригада лучших нейрохирургов Советского Союза, которых вызвал Гейдар Алиев. На протяжении суток светила медицины, в том числе, нейрохирург профессор Коновалов пытались спасти генерала, но рана оказалась смертельной. Ариф Гейдаров скончался, не приходя в сознание, на следующий день после своего 52-летия.

Из воспоминаний Президента Гейдара Алиева:

"Ариф Гейдаров был моим товарищем по работе, другом, моим соратником на всех занимаемых мной высоких постах. Я очень верил и доверял ему. Я очень высоко ценил его деятельность. Поэтому, когда я был руководителем Азербайджана, он был одной из моих главных опор. Могу сказать, что, как раньше в органах госбезопасности, так же и в период руководства Министерством внутренних дел Азербайджана - в течение восьми лет он самоотверженно трудился, выполнив большую работу. Он проделал большую эффективную работу для создания в органах здоровой атмосферы, действительного усиления борьбы с преступностью, обеспечения охраны общественного порядка, осуществления всех других задачах, возложенных на МВД. Он был инициатором многих мероприятий, и я всегда поддерживал его инициативы, способствовал им, со своей стороны принимал необходимые меры для их осуществления. Ариф Гейдаров был любимым мною человеком".

14. На мероприятии в связи с 70-летием Арифа Гейдарова (28 июня 1996 года) Общенациональный Лидер Азербайджана Гейдар Алиев подчеркнул:

"Сегодня, отмечая его 70-летие, я, с одной стороны, очень опечален. В то же время, то, что через 18 лет после его смерти мы чтим его память, рождает во мне огромное чувство гордости, что мой соратник, друг, товарищ прошел прекрасный жизненный путь, верно служил своему народу, нации, и сегодня государство независимой Азербайджанской Республики, сегодняшние поколения вспоминают его заслуги с большим уважением и почтением...

Азербайджанский народ имеет богатую историю, в которую вписаны имена значимых для нее личностей. В их числе - видный государственный деятель, генерал азербайджанского народа, незабвенный Ариф Гейдаров. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах и сердцах будущих поколений".

Генерал азербайджанского народа - это почетное звание, данное выдающимся политиком современности Гейдаром Алиевым, семья Гейдаровых считает наивысшим в воинской иерархии.