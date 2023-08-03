У армян Карабаха только два выбора, Баку устроят оба их решения

Автор: Лейла Таривердиева

Президент Ильхам Алиев дал интервью Евроньюс. Просто и доходчиво ответил на вопросы журналистки, которая не всегда была реально в курсе того, о чем спрашивает.

Все вопросы были традиционными, исходящими из происходящего в последнее время в регионе и принятых в Европе нарративов. Только один выбивался из стандартного набора, и даже сам Президент признал, что его никогда о подобном не спрашивали. Журналистка поинтересовалась, каким было бы послание главы Азербайджана к армянам. И получила ответ.

По большому счету, Президент Азербайджана не обязан заниматься перевоспитанием армянской общественности. Для этого у нее имеются свои политики, которые постоянно говорят о мире, рассуждают о международном праве, в реальности же нарушая и то, и другое. Причем, чем больше официальный Ереван говорит о мире, тем меньше ясности в том, что он вкладывает в это понятие. Никол Пашинян тоже ответил на аналогичный вопрос Евроньюс, обратившись к общественности. Сделал он это в своей манере, больше запутав дело. Он предложил общественности Армении и Азербайджана требовать от своих правительств мира. Звучит как-то... Пашинян предложил своему народу требовать от него мира? Получается, что армянское общество мира не хочет, и премьер просто не знает уже как его мотивировать.

Гражданам Азербайджана нет никакой надобности требовать от своих властей мира с Арменией. Во-первых, азербайджанский народ полностью доверяет Президенту и не сомневается, что тот знает, что, как и когда нужно делать. Во-вторых, в отличие от заявлений армянской стороны слова официального Баку о мире идут от сердца. Азербайджан - благополучная страна с широкими возможностями и прекрасными перспективами. Чтобы развивать все это, ему нужен мир и стабильность. Уточним - для развития ему нужна не Армения, а спокойствие в регионе. Армении же нормальные отношения с Азербайджаном необходимы как воздух. Без этого она растворится в региональных и глобальных процессах. Уже растворяется.

Обращаясь к азербайджанскому народу, руководитель страны, которая оккупировала тридцать лет земли Азербайджана, устроила геноцид и этнические чистки, разрушала и уничтожала, должен был подобрать другие слова, чтобы в них, если и не звучали, то хотя бы угадывались раскаяние и муки совести.

Николу Пашиняну нечего сказать азербайджанцам. Зато Президенту Азербайджана было, что сказать армянам.

Президент Ильхам Алиев - политик очень конкретный. Он не произносит лишних слов, не разводит патоку, не старается красоваться и нарабатывать пиар. Обращаясь к обществу Армении, глава Азербайджана заявил: несмотря ни на что, у нас нет территориальных претензий к их стране, однако сотни тысяч изгнанных оттуда азербайджанцев имеют право вернуться на родные земли. То есть, граждане Армении должны иметь в виду, что просто так дружить домами не получится.

Следующее послание Президента Ильхама Алиева к армянам было особенно поучительным. Армяне должны четко осознать сложившуюся геополитическую ситуацию и соотношение сил, сказал он. "На протяжении многих лет руководители Армении убеждали свой народ, что у них самая сильная армия в мире, что в случае начала войны они придут в Баку, что Азербайджан не будет воевать за свои земли, что азербайджанцы уже смирились с оккупацией. Все эти нарративы абсолютно ложные и были не более чем пропагандой. Война разрушила эти нарративы, и не только их. Она также разрушила многие идеологические столпы армянского государства. Они поняли, что проиграли войну, и, скорее всего, эффект от этого был психологически очень болезненным для них. Теперь, когда мы говорим, что хотим мира, это не потому, что мы стремимся к миру из-за своей слабости, нет. Они знают, что мы гораздо сильнее. Мы хотим мира, чтобы перевернуть эту черную страницу истории. Мы не хотим еще одной войны ни сегодня, ни впредь", - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев порекомендовал армянскому обществу не мешать мирным инициативам международных посредников и подписанию мирного договора. Потому что если они не подпишут мирный договор с Азербайджаном, то ситуация в будущем может оказаться непредсказуемой. Президент посоветовал армянам также не надеяться на чью-то помощь против Азербайджана, заметив, что тот уже показал свою силу во время войны, а за послевоенные годы еще более повысил ее. Кто этот глупец, кто станет связываться с Азербайджаном? Кто согласится столкнуться с ним на поле боя ради армян? Армяне должны уяснить - они находятся с нами один на один, и лучше им не обманываться заявлениями из Парижа или откуда-то еще.

"Еще одно послание, которое я уже передавал армянскому правительству в этой конкретной ситуации: им не дано выбирать между хорошим и лучшим. Им нужно сделать выбор между очень плохим и приемлемым. Но приемлемым, основанном на здравом смысле, международном праве и признании права азербайджанцев жить на своей земле, которого армяне лишали нас в течение тридцати лет", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Правда есть правда. Армяне должны знать, что в послевоенной переговорной повестке нет ни одного пункта, который доставил бы им удовольствие. Худший вариант - это неподписание мирного договора, неразблокировка коммуникаций и, как следствие, полная деградация их страны. Приемлемый - это мир на условиях Азербайджана, который, опять же - несмотря ни на что, не стремится полностью унизить, уничтожить и размазать противника, а готов к сотрудничеству с ним. На такое после тридцати лет оккупации и разрушений пошла бы не каждая победившая в войне страна.

То, с чем обратился к гражданам Армении Президент Азербайджана, это не угрозы, не грозные предупреждения, а реальность, которую армянам никто не раскроет, даже тот, кто ее знает, как Никол Пашинян, например. Если армянское общество озабочено не только чужими территориями, но и судьбой своей собственной страны, оно должно прислушаться, и очень внимательно.

С еще большим вниманием следует прислушаться к Президенту Ильхаму Алиеву армянскому меньшинству Азербайджана. Для этих людей слова азербайджанского лидера не рекомендации, которые его неожиданно попросила дать журналистка, а конкретная дорожная карта, план действий, отступление от которого приведет в действие неприятный для армян сценарий.

Во-первых (вернувшись в интервью Евроньюс немного назад), Президент указал, что "люди, которые живут в Карабахе, на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, живут в Азербайджане. Они должны выбрать, жить ли им как гражданам Азербайджана, так же как и любому другому этническому меньшинству, которыми так богат Азербайджан, или уехать отсюда. Это их выбор". Президент Ильхам Алиев предупредил возможные истерики после этих своих слов, подчеркнув, что сказанное вовсе не означает, что мы хотим выезда армян или готовим им этнические чистки. Просто, согласно международной практике и азербайджанскому законодательству, на территории страны не могут массово проживать граждане других государств, а тем более каких-то непризнанных образований. Такой подход присущ мировой практике и от него отталкиваются европейские страны, почему-то отказывающие в том же самом Азербайджану.

"Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций. Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть "президент", "министры" и "депутаты". Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Армянское меньшинство Карабахского региона услышало обращение своего Президента. Настоящего, того, кто возглавляет страну, в которой они хотят остаться. Это и есть реальность, а все остальное - иллюзия и самообман. И главное - не стоит надеяться, что что-то изменится в пользу армянских интересов. Все развития в регионе в последнюю неделю ярко демонстрируют, что никаких механизмов международного давления на Азербайджан не существует. Точнее - они неэффективны и бесполезны. В ответ Баку только ужесточает позицию, и противодействовать этому не может никто, потому что на нашей стороне самый сильный союзник - международное право.

Позитивные нотки в жизни армян Карабаха могут появиться только тогда, когда придет осознание реинтеграции как единственного пути развития армянского меньшинства в Азербайджане. Без реинтеграции в азербайджанское общество армяне, проживающие сегодня в зоне РМК, могут спокойно продолжать развиваться, но уже за пределами страны. Баку предоставил им выбор. И что самое неприятное для армян - нас устроят оба их решения. Выберут интеграцию - ну, что же, будем жить вместе. Правда, проблем с новыми гражданами у нас еще будет много, потому что практика убеждает: армянскому слову и раскаянию верить особо не стоит. Но со временем, в отрыве от пещерной пропаганды, думается, карабахские армяне сумеют избавиться от зомбизма и станут нормальными членами общества. Если же они не захотят интегрироваться, то лачинский ППП открыт для выезда с концами.

Но не будем спешить с негативными прогнозами. Если, как посоветовал Президент Азербайджана, карабахские армяне перестанут слушать своих "лидеров", все еще для них может закончиться хорошо. Очень обнадеживает информация о возможности проведения в Евлахе встречи официальных лиц Азербайджана с представителями армянского меньшинства без посредников. Как следует понимать, азербайджанская сторона и настроенные на мир представители жителей зоны РМК над этим работают. Сепаратистская верхушка всячески ерничает по этому поводу. И понятно - почему. Будем надеяться, что встреча состоится. Баку не нужны посредники для встреч со своими собственными гражданами.

А еще дают надежду следующие слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в интервью Евроньюс: "Я хотел бы напомнить им (армянам Карабаха - ред.), что наши контакты с ними начались сразу же. В основном это были контакты между простыми людьми, когда мы начали строить новую Лачинскую дорогу, которая проходила через несколько сел, населенных армянами. Мне сообщили, что между нашими дорожными строителями и армянской общиной установились контакты. Они сразу же стали почти дружескими. Если в первые месяцы строительства российские миротворцы обеспечивали безопасность обеих сторон, то потом они просто ушли - и без российских миротворцев было легко общаться. Это говорит о том, что у большинства простых людей нет этой ненависти в сердце".

Одним словом, Президенту Азербайджана есть, что сказать армянам. Дело только за тем, чтобы им дали услышать эту правду и чтобы они захотели понять ее и принять.