https://news.day.az/politics/1598587.html Помощница мэра Парижа совершила провокацию против азербайджанцев
Помощница мэра Парижа совершила провокацию против азербайджанцев
Помощница мэра Парижа армянского происхождения устроила провокацию перед азербайджанским стендом на "Форуме ассоциаций", проходившем в 15-м округе французской столицы.
Как сообщает Day.Az, помощница мэра по ассоциациям Ануш Торанян в сопровождении французского коллеги устроила драку перед стендом Азербайджана и попыталась его разрушить.
Она оскорбила членов Ассоциации диалога Франция-Азербайджан и использовала нецензурные слова в адрес нашей страны. Однако провокацию удалось пресечь.
Отметим, что Ассоциация диалога Франция-Азербайджан (ADFA) представляла нашу страну на традиционном культурном мероприятии "Форум ассоциаций".
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