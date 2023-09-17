Помощница мэра Парижа совершила провокацию против азербайджанцев

Помощница мэра Парижа армянского происхождения устроила провокацию перед азербайджанским стендом на "Форуме ассоциаций", проходившем в 15-м округе французской столицы.

Как сообщает Day.Az, помощница мэра по ассоциациям Ануш Торанян в сопровождении французского коллеги устроила драку перед стендом Азербайджана и попыталась его разрушить.

Она оскорбила членов Ассоциации диалога Франция-Азербайджан и использовала нецензурные слова в адрес нашей страны. Однако провокацию удалось пресечь.

Отметим, что Ассоциация диалога Франция-Азербайджан (ADFA) представляла нашу страну на традиционном культурном мероприятии "Форум ассоциаций".