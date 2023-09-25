Задержаны лица, совершившие теракт в Ходжавенде

Задержаны лица, совершившие теракт против четырех сотрудников полиции и двух гражданских лиц в Ходжавенде, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

"В ходе антитеррористических мероприятий 19-20 сентября были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в участии в незаконном организованном вооруженном формировании и совершении террористических актов, в том числе, причастных к гибели двух мирных жителей и четырех полицейских в результате взрыва мин на новопостроенной тоннельной дороге на территории села Тагаверд Ходжавендского района и 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября", - говорится в сообщении СГБ.

Напомним, что 19 сентября 2023 года около 04 часов на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей по Ходжавендскому району, грузовой автомобиль марки "Hovo", принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. В результате теракта сотрудники агентства Садыхов Самир и Гулиев Фархад погибли на месте происшествия.

К месту теракта на грузовике марки "КАМАЗ" направились сотрудники МВД Азербайджанской Республики. В 04:30 на новопостроенной тоннельной дороге в районе села Тагаверд Ходжавендского района "КАМАЗ", в результате террористического акта, подорвался на мине, установленной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Находившиеся в грузовике сотрудники МВД Джамалзаде Асим Князь оглы (05.02.1994 г.р.), Ширинов Рамиль Ариф оглы (08.07.1987 г.р.), Махмудов Сеймур Эльсевер оглы (12.07.1991 г.р.) и Заманов Хазар Азер оглы (21.07.1998 г.р.) погибли на месте происшествия.