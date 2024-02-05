В Азербайджане сформировалась избирательная традиция, соответствующая международным стандартам

Западные эксперты все больше интересуются процессами, связанными с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, по мере их приближения. Многие политологи выразили весьма позитивное отношение к подготовительным работам. Однако главное, что привлекает внимание общественности, - это демократическое и прозрачное проведение президентских выборов, а также отношение к этому процессу оппозиционных партий.

Как передает Day.Az, в беседе с Azernews своим мнением о предстоящем событии поделился политический журналист из штата Техас (США), доктор Фрэнк Мусмар.

Говоря о кандидатуре Президента Ильхама Алиева, он отметил, что популярность главы государства в Азербайджане в последнее время возросла после того, как правительство взяло под полный контроль освобожденный Карабахский регион, что представляет собой новую эпоху в истории страны. Мусмар также подчеркнул, что нынешнее правительство сумело превратить республику в процветающего поставщика энергоносителей в Европу.

"Азербайджан - первая постсоветская страна, которая проводит президентские выборы, полностью обеспечив свою территориальную целостность. Это является идеальным моментом, чтобы объявить об официальном начале новой эры. Проведение выборов сейчас подведет итоги этого хронологического периода.

Предстоящие выборы необходимы для того, чтобы продемонстрировать зрелость демократической системы Азербайджана во всем мире. Впервые выборы будут проведены на всей территории страны, зарегистрировано 6 320 500 избирателей, будут установлены мобильные урны для голосования, чтобы дать возможность больным и пожилым людям голосовать во время избирательного процесса и обеспечить прозрачность выборов. Для наблюдения за выборами аккредитовано 65 тысяч наблюдателей от 19 политических партий, а также 512 международных наблюдателей из 70 стран и 49 международных организаций были сертифицированы для участия в выборах", - сказал он.

По его словам, демократические выборы имеют решающее значение для качества управления страной и отражают свободное выражение воли народа.

"Современное азербайджанское общество верит в демократию, равные возможности, право на доступ к информации и право на объединение на том же уровне, что и западные демократические общества. Более того, независимость и активность ее средств массовой информации всегда защищают прозрачность и справедливость выборов. Азербайджану удалось создать демократическую систему после долгой эпохи политической, экономической системы и внешней политики советского типа", - подчеркивает Мусмар.

В завершение эксперт коснулся и экономики Азербайджана. Он подчеркнул эффективность экономических реформ в стране за последние несколько лет и добавил, что властям Азербайджана удалось провести сбалансированную политику как в регионе, так и за его пределами посредством совершенной стратегии.

"Азербайджан имеет самое большое население в регионе Южного Кавказа и самую быстрорастущую экономику в мире. Географически она находится на границе между Востоком и Западом, имеет положительные отношения с Турцией, Россией, Соединенными Штатами, Израилем и Европейским Союзом, помимо Франции, и обладает запасами нефти и природного газа, что повышает его глобальное значение. За последние 20 лет бюджет Азербайджана увеличился в 30 раз, снизив уровень бедности в 2022 году с 44,7% до 5,5%, увеличив среднемесячную зарплату в 12 раз с 45 до 543 долларов, а занятость увеличив на 25%, с 4 миллионов человек в 2017 году до 5 млн человек в 2023 году. При этом ВВП ненефтяного сектора вырос в 3,4 раза, что свидетельствует об успехах диверсификации макроэкономики.

Внешняя политика Азербайджана представляет собой тонкий баланс между реализацией национальных интересов, восстановлением территориальной целостности и расширением международного влияния. Сотрудничество страны с программами Организации Объединенных Наций, миротворческими операциями НАТО в Афганистане и Ираке, образовательными программами, а также участие в других нечувствительных вопросах является победой во внешней политике, которая дает стране поддержку международного сообщества в достижении ее внешнеполитических целей. Сохранение военного де-факто нейтралитета помогает обеспечить безопасность Азербайджана и снижает потенциальное давление и риски со стороны региональных держав", - заключил доктор Мусмар.