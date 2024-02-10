В Ханкенди найдены боеприпасы

В городе Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МВД.

Согласно сообщению, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 9 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 1 винтовка, 1 граната, 1 запал, 23 магазина, 841 патрон различных калибров и другие боеприпасы.

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