Если бы не поддержка Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, то в лучшем случае я оказался бы сегодня инвалидом

Если бы не поддержка Азербайджанского государства, в частности Президента Фонда Гейдара Алиева, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, то в лучшем случае я оказался бы сегодня инвалидом. Возникшие у меня проблемы со здоровьем были решены именно благодаря большому вниманию и заботе Мехрибан Алиевой, поддержке нашего государства. Выражаю Мехрибан Алиевой глубокую признательность за это.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Джаваншир Гулиев, прошедший лечение в Турции при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

"Здоровье имеет большое значение для каждого человека, однако иногда мы забываем об этом. Проблемы со здоровьем возникли у меня одновременно по трем причинам. Сейчас все нормально. Лечение было очень тяжелым. Мне было сделано три операции. К счастью, после операций не возникло каких-либо побочных проблем, наступило улучшение. Помощь была оказана своевременно. Выражаю благодарность всем, кто оказал мне поддержку в это тяжелое время", - сказал композитор.

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