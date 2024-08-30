Мы будем праздновать День Победы вместе с азербайджанскими братьями

Мы продолжим отмечать День Победы плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями.

Об этом заявил журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи во время посещения памятника турецким мученикам в честь Дня Победы Турции, передает в пятницу Day.Az.

"Сегодня я еще раз выражаю свою гордость за духовный мир наших мучеников. Во время 44-дневной войны за Родину азербайджанские солдаты вдохновлялись и укреплялись своими турецкими коллегами. Мы продолжим праздновать День Победы плечом к плечу с нашими азербайджанскими братьями, как мы это делаем сегодня", - добавил посол.

В заключение Багчи с глубокой благодарностью почтил память как азербайджанских, так и турецких шехидов.

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