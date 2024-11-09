Ташкент отметил День победы Азербайджана

В Ташкенте состоялся концерт, посвященный Дню победы Азербайджана - 8 ноября, организованный Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане при поддержке Министерства культуры Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе АКЦ.

На открытии в АКЦ гости ознакомились с выставкой фотографий и книг, посвященной победе азербайджанского народа.

Заместитель директора АКЦ Надир Алимирзаев подчеркнул, что дальновидная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, храбрость азербайджанского солдата, в результате 44-дневной Отечественной войны, спустя 28 лет родные земли были освобождены от армянских агрессоров. Историческая победа была одержана ценой крови наших шехидов, единством государства и народа

Депутат Верховного Меджлиса Узбекистана Гульбахар Саидганиева отметила, что Армения, обстреливая во время войны Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир и другие города, сёла, гражданское население ракетами большой разрушительной силы, нарушила нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права, обязательства Женевской конвенции, совершила военные преступления. Однако, подчеркнув, что отважная азербайджанская армия дала достойный ответ врагу и одержала историческую победу, депутат поздравила весь азербайджанский народ с историческим Днем Победы и подчеркнула, что узбекский народ всегда рядом со своими братьями.

В концертной программе выступили народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова, народный артист Узбекистана, Башкортостана и Татарстана Женисбек Пиязов, известный в Узбекистане азербайджанский мастер игры на сазе Ильхам Абдуллаев, участники узбекской музыкальной группы "Узбегим йошлары" (Молодежь Узбекистана), которые представили песни на азербайджанском и узбекском языках, а танцевальный ансамбль "Азербайджан" представил национальные танцы.