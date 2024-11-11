https://news.day.az/politics/1705988.html Антониу Гутерреш находится с визитом в Азербайджане для участия в COP29 11 ноября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменениию климата (COP29). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Антониу Гутерреш находится с визитом в Азербайджане для участия в COP29
11 ноября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменениию климата (COP29).
Об этом сообщает в понедельник Day.Az.
Новость обновляется
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