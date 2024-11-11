https://news.day.az/politics/1706108.html Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Анголой 11 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с вице-президентом Республики Ангола Эсперансой да Коштой. Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, на встрече была подчеркнута важность 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Баку.
Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Анголой
11 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с вице-президентом Республики Ангола Эсперансой да Коштой.
Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, на встрече была подчеркнута важность 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая проходит в Баку.
Отмечалось, что Азербайджан придает большое значение развитию связей с африканскими государствами, в том числе с Анголой.
"На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-ангольского двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.
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