Международная конференция в Баку поспособствует дальнейшему развитию азербайджанского парламентаризма

Сегодняшняя конференция будет способствовать дальнейшему развитию азербайджанского парламентаризма, а также укреплению многогранных связей России и Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Умаханов напомнил, что в сентябре, парламент Азербайджана провел выборы на территории всей страны, включая Карабах, в соответствии с демократическими принципами.

По его словам, проведение данной международной конференции это не только обращение к истокам азербайджанского парламентаризма и не только дань уважения пионерам демократических преобразований в республике. Это прокладка моста между настоящим и прошлым, демонстрация преемственности поколений, без которой не может быть будущего.

Отметим, что в повестку конференции входит обмен мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, предоставляемых парламентской дипломатией возможностях и возможном вкладе идущих в парламентском обсуждении дискуссий в решение общемировых вызовов современности.

В рамках конференции будет организован круглый стол "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии". Также предусмотрены поездки участников мероприятия на освобождённые от оккупации территории Азербайджана и их ознакомление с идущими на этих землях строительными и созидательными работами.