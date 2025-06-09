Ялчин Рафиев рассказал Nikkei об успешном результате COP29

Влиятельное японское издание Nikkei опубликовало интервью с главным переговорщиком COP29, заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым.

Как сообщает Day.Az, в интервью в очередной раз упоминается решение о климатическом финансировании в размере 300 млрд долларов США как успешный результат, достигнутый по итогам СОР29. В нем подчеркивается конструктивная роль Китая, тесно сотрудничающего с Председательством СОР29, в процессе координации позиций развивающихся стран для достижения этого решения.

В материале со ссылкой на Международное энергетическое агентство также отмечается, что доля Китая в глобальных инвестициях в чистую энергетику в настоящее время достигла трети, в 2013-2023 годах эта страна инвестировала только в государства-члены АСЕАН 2,7 млрд долларов США.

В этом контексте Я.Рафиев отмечает, что лидерская роль Китая в процессе глобальной декарбонизации, наряду с его возможностями мобилизовать развивающиеся страны, также указывает на то, что эта страна может взять на себя функцию мирового лидера в глобальных климатических переговорах. Он подчеркивает, что именно Китай является наилучшим кандидатом на восполнение пробела в мировом лидерстве, возникшего в международных климатических переговорах после решения США выйти из Парижского соглашения.

Заместитель министра доводит до внимания, что самым подходящим кандидатом на роль лидера в глобальных климатических переговорах среди развитых стран является Соединенное Королевство. Отмечается, что новое Лейбористское правительство Соединенного Королевства определило глобальные климатические действия в качестве приоритета и предпринимает шаги в этом направлении как на национальном, так и на международном уровне.

Я.Рафиев также отметил, что СОР30, которая пройдет в бразильском городе Белен в ноябре этого года, должна больше сфокусироваться на реализации результатов предыдущих СОР, а не на определении новых амбициозных целей, что может отдалить государства от процесса СОР.

Ранее сообщалось, что АБР и АБИИ оценили потенциал Азербайджана в сфере устойчивой энергетики.