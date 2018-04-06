Граждане Азербайджана извлекли уроки из событий начала 90-х - МНЕНИЕ

Почему в Азербайджане нет религиозного радикализма? Этим вопросом задаются многие аналитики. По общему мнению, Азербайджан является хоть и светской, но мусульманской страной - а значит потенциально возможны определенные иски, связанные с проникновением в страну радикалов извне.

В интервью гендиректору ТАСС Михаилу Гусману Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес ясность в этот вопрос, подчеркнув, что внутри Азербайджана потенциальных рисков, связанных с радикализацией общества, не существует.

"Мы давно поняли, что бороться с экспортом радикализма только административными или какими-то другими мерами недостаточно. Мы должны были - и этого добились - сужать жизненное пространство для опасных идей", - сказал глава государства.

Средствами "сужения пространства" азербайджанский лидер назвал образование, социально-экономическое развитие, активную государственную политику и пропаганду идей национального самосознания.

Одним словом, внутри страны рисков радикализма нет, но нужно сделать все необходимое, чтобы оградить азербайджанское общество от негативного влияния извне.

"Актуальных, то есть непосредственных рисков радикализации общественно-политической жизни в Азербайджане действительно нет", - сказал Day.Az, комментируя тему, известный азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По мнению парламентария, на это есть ряд причин.

Во-первых, отметил наш собеседник, граждане страны в своей массе извлекли должные уроки из событий начала 90-х годов, когда радикальные лозунги, с которыми выступали малоопытные и безответственные политики, довели ситуацию в стране до хаоса, гражданской войны, а армянские агрессоры оккупировали помимо Нагорного Карабаха еще 7 районов Азербайджана.

Во-вторых, власть в Азербайджане твердо контролирует ситуацию и не позволяет ее раскачивать заинтересованным силам как изнутри, так и извне.

В-третьих, азербайджанский народ исторически и культурно традиционно демонстрирует толерантность и ментально не расположен к радикализму.

Но самоуспокаиваться нельзя, считает азербайджанский депутат.

"Азербайджан расположен довольно близко к дуге нестабильности, протянувшейся от Китая и Пакистана через Средний и Ближний Восток до Северной Африки. Попытки внешних сил сыграть на азербайджанской площадке будут, и важно не терять бдительность", - заключил Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева