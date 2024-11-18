Ариана Гранде появилась на публике в платье из 600 тысяч бусин
Певица и актриса Ариана Гранде появилась на публике в платье из 600 тысяч бусин.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.
Ариана Гранде в сияющем наряде посетила премьеру фильма "Злая". Певица позировала перед фотографами в бело-розовом клетчатом платье-миди Thom Browne, которое было украшено 600 тысячами трехгранных бусин и 50 тысячами кристаллов. Представители бренда рассказали изданию, что на создание образа 50 человек потратили более 6 тысяч часов.
Поп-исполнительница также надела серебристые туфли на каблуках, которые были покрыты 4 тысячами кристаллов Swarovski. Завершением наряда стали перчатки в тон платью, жемчужные серьги и бант.
Визажисты сделали артистке макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилисты собрали ее волосы в гладкий пучок.
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