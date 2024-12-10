59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в пикантном платье

Голливудская актриса и модель Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье. Звезда поделилась фото в Instagram

Как передает Day.Az, 59-летняя Элизабет Херли позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к наряду серьги-кольца и золотую цепь с крестом. Модель распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой.