https://news.day.az/popularblog/1714201.html 59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в пикантном платье - ФОТО Голливудская актриса и модель Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье. Звезда поделилась фото в Instagram Как передает Day.Az, 59-летняя Элизабет Херли позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к наряду серьги-кольца и золотую цепь с крестом.
59-летняя Элизабет Херли продемонстрировала фигуру в пикантном платье - ФОТО
Голливудская актриса и модель Элизабет Херли показала декольте в откровенном платье. Звезда поделилась фото в Instagram
Как передает Day.Az, 59-летняя Элизабет Херли позировала в черном облегающем платье с глубоким декольте, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к наряду серьги-кольца и золотую цепь с крестом. Модель распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками, серебристыми тенями и розовой помадой.
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