В Англии мужчина вышел из комы и открыл в себе талант художника, хотя до этого не любил рисовать, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мо Хантер, который провел месяц в коме, удивил всех своим новым талантом к искусству. После того как британец пришел в себя, он обнаружил способности к рисованию и созданию моделей, о которых ранее не подозревал. Теперь мужчина использует свои новые навыки в работе плотника и художника.

"Раньше я не был таким креативным, и даже моя семья не может в это поверить", - признается он.

Хантер также стал известен научному сообществу после того, как поделился своими сновидениями, которые он пережил во время комы. Несмотря на мнение врачей о том, что коматозный мозг не способен видеть сны, Мо рассказал, что в его случае они были яркими.

Он рассказал, что видел темные фигуры, гигантских матрешек и собаку "египетского вида", которая, по его словам, "сохраняла его безопасность". Он вспомнил, как слышал сирены и терял сознание, а затем оказался "в загадочном саду".