В Британии нашли женщину, объявленную пропавшей более полувека назад

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад - полиция рассказала о раскрытии одного из самых продолжительных дел о пропавших без вести в Британии. Об этом сообщает газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 1972 году из Ковентри в Западном Мидленде пропала 16-летняя Шейла Фокс. В ориентировке полиции было указано, что девушка жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком. Полиция также опубликовала заметку о том, что Фокс могла самостоятельно покинуть Ковентри.

Несколько дней назад полиция вновь опубликовала фотографию 16-летней девушки с пометкой "Разыскивается", и на этот раз поиски увенчались успехом - в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы Фокс.

"Мы рады объявить о завершении одного из самых продолжительных расследований пропавших без вести в полиции Уэст-Мидлендс", - заявили в полиции.