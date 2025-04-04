https://news.day.az/popularblog/1742062.html Джастин Бибер удивил фанатов новым образом - ФОТО Джастин Бибер снова привлёк внимание, но на этот раз - не песней, а уютным уличным образом. Как передает Day.Az, поп-звезда вышел за кофе в тёплой куртке, вязаной шапке и массивных солнцезащитных очках, чем сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях. Пользователи шутят, что шапку он, похоже, "одолжил" у сына, а очки - у жены Хейли.
Джастин Бибер удивил фанатов новым образом - ФОТО
Джастин Бибер снова привлёк внимание, но на этот раз - не песней, а уютным уличным образом.
Как передает Day.Az, поп-звезда вышел за кофе в тёплой куртке, вязаной шапке и массивных солнцезащитных очках, чем сразу вызвал волну обсуждений в соцсетях.
Пользователи шутят, что шапку он, похоже, "одолжил" у сына, а очки - у жены Хейли. Получился настоящий "семейный микс" - и, по мнению фанатов, невероятно стильный.
Похоже, Джастин снова доказал, что может быть модным, даже не стараясь. И пусть речь всего лишь о походе за кофе, интернет уже выбрал - это новый тренд сезона.
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