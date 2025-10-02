https://news.day.az/popularblog/1784403.html Бедный рыбак поймал редкую рыбу и разбогател В Бангладеш бедный рыбак поймал черного групера весом 18 килограммов и разбогател на 95 тысяч таков. Об этом сообщает DeshkalNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Редкая рыба оказалась среди улова рыболовецкого судна, которым владеет Абдул Монаф.
Редкая рыба оказалась среди улова рыболовецкого судна, которым владеет Абдул Монаф. Черного групера, которого в Бангладеш также называют рыбой-папой, он выловил в воскресенье, 28 сентября, в Бенгальском заливе.
Монаф отвез рыбу на ближайший рынок, где выручил за нее крупную сумму. Как пояснил ихтиолог Делвар Хоссейн, черные груперы не только вкусны, но и используются в традиционной медицине, из-за чего обычно дорого стоят.
