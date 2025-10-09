Парень прочитал одно сообщение в смартфоне девушки и расстался с ней

Пользователь Reddit с ником Janihubby рассказал о причинах разрыва со своей возлюбленной. По словам 22-летнего парня, это произошло после совместной прогулки в парке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я потратил на нее достаточно много денег за время отношений и это меня не смущало - я знал, что она любит деньги. Но во время прогулки я рассказал о новой игре, которую пока не могу купить, потому что лишних финансов у меня нет. Я ничего серьезного не подразумевал, простая болтовня. Однако она подумала, что я жалею о своих тратах, и вместо того, чтобы поделиться со мной своими чувствами, написала подруге", - рассказал автор.

Когда он проверил смартфон своей девушки, то увидел эту переписку. В ней она писала, что "хотела бы встречаться с мужчиной, у которого больше денег". Это сообщение, по словам автора, свело на нет все уверения его избранницы в том, что она встречается с ним не ради финансового благополучия. Кроме того, оно поставило крест на усилиях Janihubby , направленных на то, что девушка вообще не расходовала свои деньги, когда пара проводит время вместе.

"Она считает, что это не самая достойная причина для расставания, но меня просто поразило, что кто-то может говорить подобное о своей второй половинке во время отношений у нее за спиной. Она также считает, что расставание из-за этого означает, что я не очень-то предан ей", - заключил автор.