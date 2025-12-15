https://news.day.az/popularblog/1802408.html Редкие снимки азербайджанских знаменитостей из 2000-х - ФОТО В Сети распространились редкие фотографии знаменитостей, сделанные в 2000-х годах. Как передает Day.Az, соответствующие снимки можно найти на странице Bakuplus.az в Instagram. Среди опубликованных кадров - как ушедшие из жизни артисты, так и исполнители, которые и сегодня продолжают радовать поклонников своими хитами.
Редкие снимки азербайджанских знаменитостей из 2000-х - ФОТО
Как передает Day.Az, соответствующие снимки можно найти на странице Bakuplus.az в Instagram.
Среди опубликованных кадров - как ушедшие из жизни артисты, так и исполнители, которые и сегодня продолжают радовать поклонников своими хитами.
Архивные снимки вызвали большой интерес у пользователей и стали поводом для обсуждений и воспоминаний о начале 2000-х.
А какого исполнителя из представленных на фотографиях вы считаете самым любимым?
