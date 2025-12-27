https://news.day.az/popularblog/1805521.html Как выглядит зимнее настроение Лейлы Гусейновой? - ФОТО Азербайджанская блогер Лейла Гусейнова поделилась в Instagram серией атмосферных снимков, передающих её зимнее настроение. Как передает Day.Az, на фотографиях инфлюенсер предстала в стильном чёрном образе: кожаный плащ, чёрные очки и кепка создают эффектный и немного загадочный look.
Как выглядит зимнее настроение Лейлы Гусейновой? - ФОТО
Азербайджанская блогер Лейла Гусейнова поделилась в Instagram серией атмосферных снимков, передающих её зимнее настроение.
Как передает Day.Az, на фотографиях инфлюенсер предстала в стильном чёрном образе: кожаный плащ, чёрные очки и кепка создают эффектный и немного загадочный look.
Снимки сделаны в ночное время, что подчёркивает настроение кадров и добавляет им урбанистической эстетики.
